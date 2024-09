Endrick, atacante do Real Madrid, se casa com a namorada Gabriely Miranda

Jogador assumiu o relacionamento com a modelo em outubro do ano passado

Reprodução/Instagram/@endrick O casal está junto há quase um ano



Endrick e Gabriely Miranda usaram as redes sociais nesta segunda-feira (16), para compartilhar cliques do casamento. Em um ensaio intimista, o jogador do Real Madrid e a influenciadora, posaram juntos mostrando as alianças. Na legenda da publicação, o casal escreveu: “Mateus 19:6 Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados”.

O post em colaboração do perfil dos dois já passou da marca de 300 mil likes e, apesar de alguns comentários positivos no post, os comentários foram privados logo depois. Sem muitos detalhes revelados, Gabriely usou um vestido branco curto com um detalhe lateral com laço e o jogador um terno azul-marinho.