Cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, é internado em UTI por Covid-19

Cantor de 67 anos precisou ser entubado após mal súbito, mas quadro é estável

Reprodução/YouTube Parrerito, de 67 anos, tem diabetes e precisou ser entubado após mal súbito



O cantor Parrerito, integrante do Trio Parada Dura, está internado por causa da Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG). Em boletim médico divulgado nesta terça-feira (1º), a equipe do artista de 67 anos informou que seu quadro é estável, mas ele precisou ser entubado após um mal súbito. “Internado no último sábado (29) após testar positivo para a Covid 19, o cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, encontra-se internado na UTI do Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), desde a tarde desta segunda-feira (31). O quadro do paciente é estável. Segundo o médico responsável pelo atendimento, Parrerito teve um quadro de mal súbito durante a tarde e precisou ser entubado. Aos 67 anos, o cantor está em UTI com uso de respirador mecânico e sob observação médica. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelas mensagens de carinho e boas energias para a recuperação do Parrerito”, diz o comunicado publicado nas redes sociais do grupo.

Na publicação no Instagram, amigos e famosos deixaram solidariedade ao cantor. “Estamos em oração aqui! Força companheiro!”, desejou Michel Teló. Criado na década de 1970, o Trio Parada Dura se destacou na música sertaneja nacional com a canção “As Andorinhas”. Ao todo, eles já receberam 11 discos de ouro e três de platina pelo número de álbuns vendidos em todo o país. Parrerito se juntou ao grupo em 1982, quando seu irmão, Barrerito, ficou paraplégico após um acidente de avião. Com diversas mudanças de integrantes, a formação atual inclui os músicos Creone, Xonadão e Parrerito.