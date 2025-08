Parte das cinzas de Preta Gil é colocada em busto com mensagens de despedida

Homenagem foi instalada no mesmo local onde cantora foi cremada, no dia 25 de julho

ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de Preta Gil foi levado em cortejo pela Avenida Presidente Vargas, com participação aberta ao público



Parte das cinzas da cantora Preta Gil foi colocada em um busto instalado no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A homenagem foi instalada no mesmo local onde ela foi cremada, no dia 25 de julho passado. O busto foi colocado em um nicho de vidro, junto com um batom e cartões escritos por amigos e familiares. Segundo Chris Dalla Chiara, CEO da empresa RVF América, responsável pelo feito, a urna personalizada foi fabricada em tempo recorde. “Paramos toda produção para atender esse pedido”, afirmou.

Durante a cerimônia de cremação, realizada após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nomes como Bela Gil, Carolina Dieckmann, Regina Casé, Juliana Alves, Lore Improta, Clara Buarque e Sol de Maria, neta da cantora, deixaram mensagens de despedida.

O corpo de Preta Gil foi levado em cortejo pela Avenida Presidente Vargas, com participação aberta ao público. A despedida no crematório foi restrita a familiares e pessoas próximas.

A cantora morreu aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023. Preta estava em Nova York, onde realizava tratamento, quando o quadro se agravou.

