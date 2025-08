São Paulo receberá evento com especialistas e líderes nacionais para debater os rumos políticos, econômicos e sociais do país

O evento será realizado no dia 11/9 no Vibra São Paulo com pensadores renomados, líderes empresariais, economistas e gestores públicos para debater os desafios do país e apontar soluções reais

Em setembro, a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade desembarca em São Paulo para um dia inteiro de palestras e painéis temáticos com grandes nomes do cenário nacional. Com o tema “Nova Rota, Novo Brasil”, o evento será realizado no Vibra São Paulo, espaço construído para sediar espetáculos e grandes eventos na capital paulista, e reunirá pensadores renomados, líderes empresariais, economistas e gestores públicos para debater os desafios do país e apontar soluções reais. Com programação das 9h às 19h, além das palestras e painéis temáticos, os participantes terão acesso a espaços de networking e feira de expositores. O evento também concede certificado de participação de 8h.

Sobre o Fórum

Pensado para as gerações que vão construir o Brasil do futuro, há 11 anos o Fórum Caminhos da Liberdade reúne grandes lideranças nacionais e internacionais, entre pensadores de destaque, empreendedores de sucesso, economistas e gestores públicos experientes, para debater os desafios que o país enfrenta, apontar caminhos e soluções e compartilhar suas lições de sucesso, além de proporcionar uma experiência única de aprendizado, conexão e networking para os participantes.

O evento recebe estudantes, empresários, profissionais liberais e cidadãos engajados e preocupados com os rumos do país. CEOs, executivos de grandes empresas, gestores públicos de projeção nacional e intelectuais de renome já estiveram no palco do Fórum palestrando. Entre eles, nomes como:

Peter Thiel — Co-fundador da PayPal

Nassim Taleb — Autor de A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil

Abílio Diniz — Fundador do Grupo Pão de Açúcar

Cris Arcangeli — Empreendedora serial e investidora

Flavio Augusto — Fundador da Wise Up

Guilherme Benchimol — Fundador da XP Inc.

Bernardinho — Técnico multicampeão olímpico

Edu Lyra — Fundador da Gerando Falcões

Gustavo Franco — Ex-presidente do Banco Central

Paulo Guedes — Ex-ministro da Economia

Tema da edição 2025

A edição 2025 do Fórum Caminhos da Liberdade traz o tema “Nova Rota, Novo Brasil” — um chamado para encarar com coragem os obstáculos que travam o país e buscar caminhos reais de mudança.

Em um encontro com grandes líderes, empreendedores e pensadores nacionais e internacionais, o evento convida a sociedade a refletir sobre os valores que podem sustentar um Brasil mais livre, próspero e justo — e debater soluções concretas para superar entraves históricos e destravar o potencial criativo e resiliente do povo brasileiro.

As instabilidades políticas, econômicas e sociais que o país enfrenta, somadas às tensões geopolíticas globais e às transformações tecnológicas que estão revolucionando o mercado e os negócios, estarão em pauta no evento. O tema é um chamado à ação para quem quer ser protagonista, sem depender de ninguém para causar impacto — mudando a própria realidade e a dos outros — em busca de um Brasil mais livre e próspero.

Por que participar

O evento oferece aos participantes a oportunidade de fazer networking de alto nível com empreendedores e lideranças de diversas áreas, além de enriquecer o currículo de estudantes com temas que agregam valor à formação profissional e pessoal. O propósito é munir o público com análises e estratégias de especialistas de renome, oferecendo soluções reais para que o país avance, além insights e visão estratégica para que os participantes saiam sabendo identificar tendências e oportunidades para lidar com os desafios do seu setor.

Palestrantes confirmados em 2025

Marcos Troyjo – cientista político, ex‑presidente do Banco dos BRICS, diplomata e professor

Sandra Chayo – diretora institucional do Grupo HOPE e jurada do Shark Tank Brasil

Jorge Gerdau – presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo

Mônica Salgado – jornalista e influenciadora, foi editora-chefe da Vogue Brasil

Fabio Gurgel – 4x campeão mundial de Jiu Jitsu e CEO da Alliance

Léo Lins – humorista, escritor e vencedor do Prêmio Liberdade 2025, representando a liberdade de expressão de todos os brasileiros

O Fórum contará com outros nomes que estão sendo divulgados em seus canais de comunicação e no website oficial do evento: http://forumsp.org

Sobre os organizadores

O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) é um instituto sem fins lucrativos e apartidário, que atua na formação de jovens lideranças que tenham impacto na sociedade afim de construir um Brasil mais livre e próspero. Em 18 anos de história, mais de 300 lideranças — entre executivos, empresários, profissionais liberais e acadêmicos — já passaram pela organização, com mais de 100 formados no ciclo.

Parceiro de Mídia – Jovem Pan

Com sua cobertura multiplataforma, a Jovem Pan potencializa o alcance do Fórum Caminhos da Liberdade, levando os debates e ideias do palco para milhões de brasileiros. A parceria conecta líderes, especialistas e o público em torno de soluções concretas para o país, dando visibilidade nacional aos protagonistas da transformação do Brasil.

Ingressos

O evento oferece três categorias de ingressos: Basic Pass, Brasil Pass e VIP Pass, com valores à vista que variam de R$ 147,00 a R$ 647,00, ou parcelados em 12 vezes de R$ 14,39 e 12 vezes de R$ 63,36, respectivamente (valores referentes ao lote disponível no momento de publicação deste texto).

Contato

Para ficar por dentro das novidades sobre o evento, como novos palestrantes e programação do evento, além das informações de inscrição, visite o site oficial: http://forumsp.org

Resumo

O que — 12º Fórum Caminhos da Liberdade

Quando — 11 de setembro de 2025, das 9h às 19h

Onde — Vibra São Paulo: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Ingressos e mais informações — http://forumsp.org

