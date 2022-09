Patricia Poeta quebra o silêncio e fala de polêmicas do ‘Encontro’: ‘Engoli seco ataques maldosos’

Apresentadora fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo desde que assumiu a atração matinal

Reprodução/Globo Patricia Poeta fez um desabafo sobre as críticas desde que assumiu o 'Encontro'



Desde que assumiu o posto de Fátima Bernardes no “Encontro”, a apresentadora Patricia Poeta tem sido alvo de ataques nas redes sociais. Muitos telespectadores a acusam de tentar ofuscar a participação do seu parceiro, Manoel Soares, na atração matinal. Além disso, começaram a circular rumores de que os apresentadores estavam se estranhando nos bastidores do programa. Há pouco mais de dois meses como a titular do “Encontro”, Patricia falou pela primeira vez do assunto em suas redes sociais. “Pensei mil vezes se fazia esse post”, declarou a jornalista, que enfatizou que tem lidado com críticas negativas desde que foi anunciada como a nova apresentadora do programa. “Antes mesmo de estrear o ‘Encontro’, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais”, desabafou. “Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida.”

As interações que Patricia tem com a plateia durante a atração ao vivo também foram motivo de comentários maldosos, com insinuações de que ela força uma simpatia. “Meu abraço em cada pessoa que vai me ver no programa é de pura gratidão e o mais sincero possível. Por elas e por quem me assiste na TV, tive uma garra – que até eu desconhecia. Durante mais de 60 dias fiquei calada. Engoli seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega!!!! Basta!!!!”, disparou. “Sou humana. Sou mulher, batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Lidar com críticas eu aceito, afinal quando colocamos o rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras: não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, mesmo não sendo. Mentiras baixas.”

A apresentadora, que já passou pelo “Fantástico” e pela bancada do “Jornal Nacional”, também pediu mais empatia durante seu desabafo. “Se posso dar um conselho com essa experiência: não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade. Posso dizer com todo meu coração, que sou grata de estar onde estou e com as pessoas que estão junto comigo. Meus parceiros, nossa equipe, um grupo unido para um bem maior: o público”, declarou Patricia. “Nós mulheres somos capazes de chegar aonde quisermos, deixando para trás aqueles que nos diminuem, tentam desmerecer nossas conquistas ou impedir de chegarmos mais longe. Aos meus colegas de trabalho e ao público, mais uma vez, o meu muito obrigada. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos: não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso”, concluiu. Nos comentários da publicação, artistas como a cantora Paula Fernandes, o cantor Vitor Kley, a atriz Beth Goulart e a atriz Lisandra Souto deixaram mensagens de apoio a apresentadora do “Encontro”.