Atitude de Patricia Poeta com Manoel Soares no ‘Encontro’ irrita público: ‘Péssima’

Apresentadora está sofrendo rejeição dos telespectadores desde que assumiu a atração matinal

Reprodução/Globo Patricia Poeta está sendo criticada por cortar Manoel Soares no 'Encontro'



A apresentadora Patricia Poeta mais uma vez está sendo criticada pelo público do “Encontro”. Desde que assumiu o posto de Fátima Bernardes, a jornalista tem rendido assunto nas redes sociais, isso porque muitos telespectadores acham que a presença de Manoel Soares, que divide a apresentação da atração matinal da Globo com Patricia, está sendo diminuída. O programa, no entanto, segue os mesmos moldes de quando era comandado por Fátima, que era a titular da atração, mas sempre teve um parceiro de palco. Na manhã desta terça-feira, 12, Patricia cortou Manoel durante uma entrevista para fazer perguntas à entrevistada e sua atitude repercutiu nas redes sociais.

“A Patrícia Poeta é péssima!!! Menos de 15 minutos de programa e ela já cortou a [ex-BBB] Thelma e o Manoel algumas vezes. Insuportável assistir ao ‘Encontro’”, comentou uma pessoa. “Patricia Poeta não deixa Manoel fazer uma pergunta! Interrompeu e agora parece uma metralhadora de perguntas, não dá tempo pra ninguém falar”, escreveu outra. “Patricia Poeta corta o Manoel Soares toda hora, não acho que seja por mal, ela é um doce de pessoa, mas é a vontade de se destacar e mostrar um carisma e espontaneidade que não tem, aí rola ansiedade e começa gritar pra se destacar”, acrescentou mais uma. Patricia tem sido alvo de críticas desde que assumiu o “Encontro”, que agora começa mais cedo, antes do “Mais Você”. Na visão do público, além de não dar espaço para Manoel, ela faz comentários rasos sobre assuntos abordados no programa.

Patrícia Poeta realmente não deixa o coleguinha falar MDS #Encontro pic.twitter.com/rkSIEhqDJZ — katarina Garces (@kat_prin) July 12, 2022

A Patrícia Poeta é PÉSSIMA!!! menos de 15 minutos de programa e ela já cortou a Thelma e o Manoel algumas vezes. Insuportável assistir ao #Encontro — Pretah Marruá 🐆 (@joycepretah) July 12, 2022

Patrícia Poeta não deixa Manoel fazer uma pergunta! Interrompeu e agora parece uma metralhadora de perguntas, não dá tempo pra ninguém falar! #Encontro — Vivica 🍒 (@VivianeMaris) July 12, 2022

Patricia Poeta corta o Manoel Soares toda hora ,não acho que seja por mal ela é um doce de pessoa ,mas é a vontade de se destacar e mostrar um carisma e espontaneidade que não tem ,aí rola ansiedade ,e começa gritar pra se destacar 🙂 #Encontro pic.twitter.com/oCRLtwFwMq — KrystianeSPM 👁 (@KrystianeSPM) July 12, 2022

Acho que só o Manoel o programa seria melhor? Não, o programa já era morto com a Fátima respirava por aparelhos, Patrícia Poeta está fazendo só ele morrer mais rápido #Encontro — Diego (@dlighting33) July 12, 2022

Meu Deus que sensação horrivel é assistir o encontro com a Patrícia poeta. De uma forma leve, podemos dizer que a mulher não dá espaço pro outro coleguinha, mas fica subtendido o que realmente ta acontecendo. Me incomoda. É um incomodo. — estalactite (@amandageladeira) July 12, 2022

Na mesma proporção que a Globo acertou com o Mion, falhou miseravelmente com a Patrícia Poeta. Deixa o Manoel Soares falar, fvr!!!!!! — Leo Dutra 🎓 (@leorsdutra90) July 12, 2022

A Patrícia Poeta é muito sem educação com o Manoel Soares. Na real, ela não gosta é da presença dele. Faz questão de reforçar que ele é um parceiro do programa. Não interage com ele em momento algum. Horrível a atitude dela. #Encontro — Daniel Alves (@PressAlves) July 12, 2022