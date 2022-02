Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, está respirando com a ajuda de aparelhos

Cantora está em coma, mas clinicamente estável e com quadro infeccioso controlado, informou hospital

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha está clinicamente estável



A cantora Paulinha Abelha, do grupo de forró Calcinha Preta, foi transferida do Hospital Unimed Sergipe para o Hospital Primavera, em Aracajú. A assessoria da cantora já tinha informado na última quinta-feira, 17, que a transferência de unidade hospitalar ocorreria, mas não disse quando, pois “por instabilidade neurológica” a artista não estava em “condições clínicas seguras”. Na tarde desta sexta-feira, 18, o atual hospital em que a cantora está internada divulgou um boletim com novas informações sobre o seu estado de saúde. “A paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana foi admitida nesse hospital no dia de ontem, 17 de fevereiro, em unidade de terapia intensiva devido quadro de coma em investigação. No momento, encontra-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando suporte de aparelhos”, declarou o hospital em nota. Paulinha foi internada com problemas renais há alguns dias e, depois disso, seu estado de saúde piorou. Na última quinta, Bell Oliver, vocalista do Calcinha Preta, desmentiu que a cantora teve morte cerebral e afirmou que ela está medicada e sendo bem assistida.