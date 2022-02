Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, tem ‘quadro neurológico grave’, diz boletim

Cantora precisa de suporte ventilatório, mas ‘mantém estabilidade clínica sem a necessidade de drogas’

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha é vocalista da banda Calcinha Preta



A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em coma. Neste domingo, 20, o boletim médico informou que a artista está com um “quadro neurológico grave”, mas permanece estável. “Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida e em suporte ventilatório”, divulgou a assessoria de imprensa da cantora em nota. Paulinha foi internada com problemas renais há cerca de uma semana e seu quadro de saúde piorou nos últimos dias. Nesse período, a artista, de 43 anos, foi transferida do Hospital Unimed Sergipe para o Hospital Primavera, em Aracajú, onde está internada atualmente. Os integrantes do Calcinha Preta estão pedindo orações nas redes sociais. Clevinho Santos, que é casado com a cantora, lamentou no Instagram. Ao postar uma foto em que aparece com a artista, ele escreveu: “Eu não aguento mais ficar longe de você”.