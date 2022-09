Paulo André expõe ataques racistas em fotos com o filho: ‘Preto vencendo incomoda’

Peazinho completou um ano e o tema da sua festa de aniversário foi selva, algo que gerou comentários preconceituosos do tipo ‘macaco e sagui’

Reprodução/Instagram/iampauloandre Paulo André e o filho, Peazinho, foram alvos de ataques racistas nas redes sociais



O atleta e ex-participante do “BBB 22” Paulo André expôs nas redes sociais os ataques racistas que recebeu no direct do Instagram após postar fotos da festa de um ano do filho, conhecido pelo apelido de Peazinho. O menino, que é filho de P.A com Thays Andreata, teve um aniversário com o tema selva, algo que gerou diversos comentários maldosos. “Preto vencendo incomoda!!! Quem não é da cor fala que é maluquice. Usando pauta racial de forma desnecessária? Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu o ex-BBB, antes de postar os prints das mensagens racistas que recebeu. “Nossa, ótima ideia [o tema] selva porque já tinha o macaco e o sagui”, disparou um seguidor em uma foto do aniversário. “Ridículo como o pai [emojis de macaco]”, escreveu uma pessoa em uma foto de Paulo André com o filho. “Odeio preto como você”, declarou outra pessoa. Já em um vídeo no qual P.A aparece interagindo com os seguidores, uma pessoa reagiu com vários emojis de macaco e banana. Ao expor os ataques virtuais, muitos fãs incentivaram o atleta a não se calar e a procurar a Justiça, uma vez que racismo é crime. “Fala mesmo, isso tem que acabar”, declarou um seguidor. “Até o filho do cara as pessoas atacam, na moral, isso é doentio demais. Que raiva”, comentou outro. “Que absurdo! Você não é obrigado a passar por isso, junta esses prints e mete processo neles”, acrescentou mais um.