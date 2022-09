Cleo Pires posta foto com mão na barriga e enlouquece fãs com suposta gravidez

Recentemente, atriz falou sobre os planos de ter filhos, mas afirmou não ter pressa

Reprodução/Instagram/@cleo Cleo Pires posou ao lado do marido, o empresário Leandro Dlucca, com a mão na barriga



A atriz e cantora Cleo Pires publicou uma foto, nesta segunda-feira, 5, com a mão na barriga e levou os seguidores à loucura sobre uma suposta gravidez. Ao lado do marido, o empresário Leandro Dlucca, ela posou na mureta da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. “Dias no RJ = mar, por do sol e muito amor”, escreveu. Os fãs não perderam tempo e elogiaram a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. Além disso, começaram as especulações da atriz estar grávida. “Não brinca com essa mãozinha aiiiiiii, Cléo”, comentou um seguidor no Instagram. Recentemente, Cleo falou sobre os planos de ter filhos, mas afirmou não ter pressa. “A gente tem muita vontade de ter filhos. Mas não estamos sentindo muita pressão. Já estou tão acostumada que nem ligo mais”, disse em entrevista a revista Quem.