Paulo Gustavo fez doação de R$ 1,5 milhão, diz entidade

Contribuições foram feitas ao longo de anos e ajudaram a construir um centro médico especializado no tratamento de pacientes com câncer

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/24.03.2021 Ator morreu na noite da última terça-feira, 4, vítima da Covid-19



O ator e diretor Paulo Gustavo doou R$ 1,5 milhão para a construção de uma unidade médica especializada no tratamento de câncer. A informação foi revelada pelo padre Julio Lancellotti na noite desta terça-feira, 4, após a confirmação da morte do artista, vítima da Covid-19. Em publicação nas redes sociais, o padre afirmou que o ator doou o valor para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). “Muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)”, disse Julio Lanelloti, que afirmou que o humorista doou R$ 600 mil para a construção de uma unidade de oncologia. Segundo o padre, o comediante visitou as obras em 2017 e voltou a colaborar, o que fez com que o valor doado atingisse a marca de R$ 1,5 milhão. A entidade também se manifestou nas redes sociais, lamentando a morte de Paulo Gustavo e agradecendo pelas contribuições. “Nunca esqueceremos de vossa dedicação aos pacientes da instituição, exemplificada na unidade que construíste para atendimento às pessoas em tratamento do câncer”, diz a publicação. O ator também ajudou na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes para Covid-19.