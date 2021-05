Paulo Gustavo será cremado em cerimônia restrita para evitar aglomeração

Ator morreu após ter complicações relacionada à Covid-19; local do velório não será divulgado

O ator Paulo Gustavo, que morreu na noite de terça-feira, 4, após ter complicações relacionadas a Covid-19, será cremado na quinta-feira, 6. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do artista, a cerimônia será “restrita a familiares e amigos próximos”. “O local não será divulgado, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia. Mais uma vez, agradecemos a todos pelas mensagens de carinho e apoio”, informou a família em nota. Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março e, nesse período, precisou passar por vários tipos de tratamentos e cirurgias. No CTI, ele fez uso de ventilação mecânica e foi submetido a uma terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), que funciona como um pulmão artificial. Com os tratamentos, ele acabou perdendo sangue e também precisou de uma transfusão. A equipe médica que acompanhou o caso de perto em um hospital particular do Rio de Janeiro informou após o falecimento que estava “profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos”. A morte do intérprete de Dona Hermínia deixou o Brasil em luto e, nesta quarta-feira, 5, ele está sendo homenageado por artistas e fãs de todo o país. Paulo Gustavo era casado com Thales Bretas e tinha dois filhos, Gael e Romeu, ambos têm pouco mais de um ano.