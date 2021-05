Paulo Gustavo tem piora e apresenta quadro de saúde ‘instável e de extrema gravidade’

Ator foi internado no dia 13 de março em um hospital no Rio de Janeiro com quadro de Covid-19 e vinha mostrando melhoras nas últimas semanas

O ator Paulo Gustavo teve uma piora no quadro de saúde no domingo, 2, e permanece internado com Covid-19 na UTI. A informação foi divulgada pela assessoria do comediante nesta segunda-feira, 3. Segundo o boletim médico, a alteração no quadro de saúde aconteceu de forma súbita na noite de domingo, sendo que houve “piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais” de Paulo Gustavo. O comunicado diz ainda que exames mostraram uma embolia gasosa disseminada e que “a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”. Por fim, a família do ator pediu ainda “orações para uma recuperação” do ator e agradeceu o carinho dos fãs. O ator foi internado no dia 13 de março em um hospital no Rio de Janeiro com quadro de Covid-19. Desde então, o quadro de saúde mostrou um agravamento, que vinha sendo revertido nas últimas semanas. De acordo com o último boletim médico, Paulo Gustavo chegou a interagir com a equipe médica e seu marido Thales Bretas no domingo antes da piora súbita.