‘Pantera Negra 2’: Marvel dá detalhes de sequência sem Chadwick Boseman

Estúdio também revelou as datas dos próximos filmes e as primeiras imagens do longa ‘Os Eternos’

Reprodução/Marvel/03.05.2021 Chadwick Boseman, que morreu ano passado, protagonizou o filme 'Pantera Negra'



Com diversos cinemas fechados há mais de um ano, a Marvel decidiu relembrar a emoção de ver uma superprodução nas telonas e divulgou nesta segunda-feira, 3, um trailer com os filmes que estão por vir na Fase 4 do estúdio. “Vamos nos perder em uma história para nos sentirmos conectados e para compartilhar momentos que lembraremos para sempre”, diz no vídeo. Um dos destaques da divulgação foram as informações da sequência de “Pantera Negra”, filme que chegou a concorrer ao Oscar. O próximo longa vai receber o título de “Black Panther: Wakanda Forever” (“Pantera Negra: Wakanda para sempre”, em português) e a previsão de estreia é 8 de julho de 2022. Segundo divulgado pela Variety, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, já confirmou que o papel de Chadwick Boseman, intérprete de T’Challa, não será assumido por outro ator. O artista morreu em agosto do ano passado, aos 43 anos, após uma batalha de quatro anos contra um câncer de cólon.

No trailer, também foram divulgadas as primeiras cenas de “Os Eternos”, que estreia em 5 de novembro deste ano e conta com Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Heyak e Kit Harington no elenco. A sequência de “Capitã Marvel” vai ser chamada de “The Marvels” e chegará aos cinemas em 11 de novembro de 2022. O terceiro filme de “Homem-Aranha”, com Tom Holland no papel do herói, estreia em 17 de dezembro desde ano. Já “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” será lançado dia 25 de março de 2022 e novo filme do “Thor” em 6 de maio de 2022. Para 2023, estão previstas as estreias de “O Homem-Formiga e a Vespa” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, sendo que o primeiro será lançado em 17 de fevereiro e o segundo em 5 de maio.