PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram, o apresentador já estava sem vida; caso é tratado como suicídio consumado

Reprodução/Instagram/@pecesiqueira Apresentador postou um vídeo solitário no Natal



O youtuber PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto dentro do seu apartamento em São Paulo nesta quarta-feira, 27. A informação foi confirmada pela Secretaria de segurança Pública ao portal da Jovem Pan. Segundo a Policia Militar, o apresentador já estava sem vida quando os agentes chegaram no local. A perícia está no local e deve divulgar em breve mais informações. “A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira, 27, em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Sami já havia confirmado o óbito”, diz a nota enviada a Jovem Pan. “O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, acrescenta.

PC Siqueira, ou Paulo Cezar Goulart Siqueira, nasceu em Guarulhos no dia 18 de abril de 1986 e ficou conhecido em 2010 em seu vlog denominado “Maspoxavida”, onde falava de temas diversos, desde assuntos do mundo até da própria vida. Ele atingiu mais de dois milhões de seguidores. O apresentador chegou a se envolver em algumas polêmicas, como piadas de cunho religioso – ele era Ateu – e foi acusado de pedofilia em 2020, o que fez com que ele desativasse a sua conta no Youtube por seis meses. No mesmo ano ele voltou a postar no canal, mas não tinha mais o mesmo engajamento de antes. Sua última publicação no serviço de vídeos acontece há uma semana. No vídeo ele falou sobre o término do namoro e amor-próprio. No Natal, ele assustou seus seguidores com um vídeo em que deseja um Feliz Natal e Ano Novo para as pessoas solitárias como ele.