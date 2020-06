Após depoimento à polícia, PC Siqueira posta: ‘Quem ri por último, não ri melhor’

Reprodução/Instagram Youtuber e testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil de São Paulo na última quarta-feira (17)



PC Siqueira compareceu na quarta-feira (17) à Polícia Civil de São Paulo para prestar depoimento sobre a investigação de conteúdos de pedofilia relacionados à ele na semana passada. A polícia passou a investigar o caso após um perfil anônimo no Twitter divulgar supostas mensagens em texto e áudio em que o youtuber falava sobre fotos de uma criança de seis anos nua.

Na noite de ontem, PC Siqueira postou uma mensagem no Instagram sem maiores esclarecimentos. “Quem ri por último, não ri melhor. Não há tal coisa como é essa. Quem supostamente deveria rir por último, vai observar atônito os outros chorarem, quando tem tempo o suficiente para ver que nada é engraçado. O único riso real, é da ignorância. Toda outra forma de riso, é desespero”, escreveu o youtuber.

Depoimento

Além de PC Siqueira, testemunhas também prestaram depoimentos à polícia. Na terça-feira (16), o canal de YouTube de PC, o “MasPoxaVida”, saiu do ar.

Após as supostas mensagens virarem um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o youtuber negou as acusações em um texto publicado na quinta-feira (11) e afirmou que “jamais cometeria” um “crime abominável”. Pouco depois, PC Siqueira transformou seu perfil no Instagram em “privado”.

“O caso segue em investigação pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do DHPP. O suspeito e testemunhas foram ouvidos e a autoridade policial solicitou informações junto às empresas que administram as redes sociais por onde circularam as denúncias”, informou nota divulgada pela Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira (17).

Ilha de Barbados

O canal “Ilha de Barbados”, do qual PC Siqueira fazia parte ao lado de Rafinha Bastos e Cauê Moura, desabilitou todos os seus vídeos do YouTube.

“O objetivo é preservar os profissionais envolvidos com o canal e que em nada tem a ver com as acusações sobre PC Siqueira. Uma frase descontextualizada das milhares de horas de conteúdo pode virar uma arma na mão de pessoas mal-intencionadas”, explicaram em comunicado.

Na semana passada, Cauê Moura falou sobre o fim do canal: “No momento, eu e Rafinha não vemos sentido em seguir com as atividades do ‘Ilha de Barbados’. Estamos perplexos e decepcionados.”

Rafinha Bastos publicou um vídeo em tom de desabafo contando estar “com muita raiva e frustrado”.

*Com Estadão Conteúdo