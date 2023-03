Pedro Sampaio fez post após rumores de namoro com modelo: ‘É importante respeitar’

Sem entrar em detalhes, o DJ falou que é necessário ‘entender o tempo de cada pessoa’, e recebeu apoio

Reprodução/Instagram/pedrosampaio Pedro Sampaio afirmou que está focando em show do Lollapalooza após rumores de namoro



O DJ Pedro Sampaio fez um post neste domingo, 5, após circular rumores de que ele estaria namorando com um modelo. “Onde há clareza, não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês. Agora sim… bom dia! Estou focado, preparando meu show para o Lollapalooza”, escreveu o DJ no Twitter, sem confirmar ou negar a informação do namoro. Os seguidores do artista entenderam o post como um posicionamento sobre o assunto e deixaram várias mensagens de apoio.

“Triste por não terem respeitado o seu [tempo]! Mas fica forte! Vai dar tudo certo”, escreveu um fã. “Seja feliz! Isso que importa e o que os outros dizem é mais sobre eles do que sobre você”, comentou outro. “Muito amor para você! Foca nisso que verá que tudo se resolve! Axé”, acrescentou mais um. As especulações sobre o estado civil e a sexualidade de Pedro começaram após ser divulgado pelo jornal Extra que o DJ está namorando há pelo menos sete meses o modelo Henrique Meinke. Em novembro do ano passado, surgiram rumores de que o artista estaria vivendo um affair com a cantora Pabllo Vittar, pois foram flagrados juntos em uma praia. No entanto, segundo o Extra, Pedro já estaria se relacionando com Henrique nessa época.

