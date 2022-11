Pedro Sampaio lança clipe de ‘SAL’, parceria com Pabllo Vittar; assista

Essa é a primeira vez que os artistas colaboram em uma música depois de muitos pedidos dos fãs

Reprodução/ Gabriel Renne Essa é a primeira vez que os artistas colaboram em uma música



Na noite desta quinta-feira, 10, o DJ Pedro Sampaio lançou o clipe da música SAL, sua parceria com Pabllo Vittar. Recentemente os dois foram vistos juntos em uma praia – provavelmente gravando cenas do clima – mas rumores de um romance surgiram. Essa é a primeira vez que os dois trabalham juntos, após muitos pedidos dos fãs. O clipe teve produção de Leonardo Coelho e distribuição da Warner Music Brasil. Ao falar sobre o novo single, Pedro disse mostrou sua admiração pela cantora. “Eu e a Pabllo ‘namoramos’ esse feat há um tempo já. Tentei com que ela estivesse no álbum, mas não conseguimos deixar tudo pronto. Assim que terminei ‘Sal’ tinha certeza que ela era o feat da música! Mandei uma mensagem pra ela dizendo: ‘TEMOS A NOSSA!’ e logo depois ela gravou”, disse.

Assista ao clipe: