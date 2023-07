Pedro Sampaio sofre tentativa de assalto e tem veículo alvejado: ‘Livramento’

‘O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido’, disse ele em suas redes sociais

Reprodução/Instagram/@pedrosampaio Pedro Sampaio compartilhou em suas redes sociais foto de seu carro que foi alvejado por tiros



Em suas redes sociais, o artista Pedro Sampaio compartilhou, na madrugada deste sábado, 29, uma foto de seu carro alvejado por tiros e com a lateral amassada ao lado do motorista. “Ontem fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada na cidade do Rio de Janeiro. O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido. Agradeço muito as mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós”, escreveu ele mais tarde no recurso stories do Instagram. Recentemente, o DJ assumiu publicamente sua bissexualidade durante apresentação no festival Lollapalooza.