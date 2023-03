Pedro Sampaio brinca em foto após se declarar bissexual: ‘O armário está sem porta’

DJ revelou sua sexualidade durante o primeiro dia de show do Lollapalooza Brasil 2023

O DJ Pedro Sampaio brincou, nesta segunda-feira, 27, após se declarar bissexual durante apresentação no Lollapalooza Brasil 2023, realizado no último fim de semana em São Paulo. Em uma publicação no Twitter, o cantor aparece posando em frente a um guarda-roupa, que está aberto. “Reparem que o armário está sem porta”, escreveu o artista, se referindo a expressão “sair do armário”. Na sexta-feira, 24, Pedro Sampaio revelou ser bissexual durante o primeiro dia de show do Lollapalooza. Em sua estreia no festival, o artista aproveitou para pedir respeito às diferentes formas de amor. No telão do palco, durante cover da música “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos, foi exibido diversas pessoas declarando a sexualidade. Além de Lulu, que é bi assumido, Pedro Sampaio colocou seu próprio rosto como homem bissexual. No momento, o público foi à loucura e comemorou com o DJ. Essa foi a primeira vez que o cantor assumiu sua sexualidade. Antes, ele já havia dito que se sentia “livre” para sair tanto com homens quanto com mulheres.