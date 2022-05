‘Pequenas Misses’: Causa da morte de estrela mirim é revelada

Kailia Posey, de 16 anos, ficou conhecida após uma cena sua no reality show virar meme

Reprodução/ Facebook Kailia Posey estava com 16 anos e seguia competindo entre misses



Nesta terça-feira, 03, o mundo do entretenimento ficou entristecido com a notícia da morte de Kailia Posey, jovem que ficou famosa no reality ‘Pequenas Misses’ após uma de suas cenas se tornar meme nas redes sociais. Rumores apontavam que Kailia teria sofrido um acidente de carro, mas sua mãe informou em entrevista ao TMZ que a garota de 16 anos cometeu suicídio. “Embora ela fosse uma adolescente talentosa com um futuro brilhante pela frente, infelizmente, em um momento impetuoso, ela tomou a decisão precipitada de acabar com sua vida”, disse Marcy Posey Gatermann, que foi quem anunciou sua morte no Facebook. Marcy disse também que a filha tinha um dom como contorcionista sendo selecionada para ser líder de torcida no colégio. O programa ‘Pequenas Misses’ foi exibido pelo canal TLC, entre 2009 e 2013, e Kailia participou de um dos episódios aos cinco anos.