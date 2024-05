Perícia aponta que ex-empresária foi responsável por falsificar 48 assinaturas de Ana Hickmann

Claudia Helena dos Santos gerenciava a vida pessoal e profissional da apresentadora, mas também era próxima a Alexandre Correa; as duas chegaram a viajar juntas

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann contratou perícia para saber quem falsificou suas assinaturas



Uma perícia grafotécnica contratada pela apresentadora e empresária Ana Hickmann, 43 anos, comprovou que 48 assinaturas falsificadas foram feitas por Claudia Helena dos Santos, ex-agente de Hickmann, mas também braço direito de Alexandre Correa, ex-marido da famosa. O Instituto Del Picchia, responsável pela análise, trabalhou em parceria com os bancos Daycoval, Safra e Itaú — que haviam recebido contratos, cheques e cédulas de crédito com a assinatura da apresentadora — e chegou à conclusão de que todas as assinaturas são da mesma pessoa, Claudia Helena dos Santos. A perícia ainda concluiu que prática se tornou tão rotineira para Claudia que ele adotou postura “despreocupada” e praticamente criou uma assinatura para ser atribuída a Ana Hickmann. A empresária colocou elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura, destaca a perícia.

Além disso, os documentos que comprovam a falsificação também possuem assinatura de Alexandre Correa, o que leva a crer que ele sabia de toda a ação. O resultado da perícia grafotécnica foi entregue ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil de São Paulo, que instaurou um inquérito policial para investigação. Claudia Helena dos Santos trabalhou durante cerca de 13 anos com a apresentadora, aparecendo em matérias de TV ao lado da ex-cliente. Ela era responsável por cuidar de assuntos pessoais, profissionais e da vida de Ana Hickmann. As duas eram consideradas amigas e até já viajaram juntas.Bruno Ferullo, advogado de Cláudia Helena e Alexandre Correa, afirma que ambos estão “tranquilos” em relação ao caso. “No que tange à perícia grafotécnica particular contratada pela Ana Hickmann, não é um laudo oficial, é uma perícia particular. O laudo juntado aos autos principais da investigação, a qual foi confeccionado por um perito técnico do estado de São Paulo, aponta que não há como comprovar que as assinaturas foram ou não feitas pela Ana. Então estamos bem tranquilos, inclusive essa perícia particular sequer foi juntada à investigação, aos autos que correm no Deic. Quando e se vier algum tipo de pedido de esclarecimento, meus clientes vão se apresentar para que possam esclarecer.”