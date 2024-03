Ana Hickmann assume namoro com Edu Guedes em meio a divórcio conturbado

Em meio ao conturbado divórcio do ex-marido Alexandre Côrrea, Ana Hickmann mostrou que já está seguindo em frente. Com uma publicação feita nas redes sociais nesta terça-feira, 12, a apresentadora confirmou o relacionamento com o chef Edu Guedes. “É sobre termos um novo motivo para sorrir. Alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.

Os dois se conhecem há mais de duas décadas e, em janeiro, surgiram boatos de que eles estariam se relacionando após serem vistos em um mesmo resort. Na época, a assessoria de Hickmann negou o namoro. Além disso, após receber uma ligação do filho pelo celular de Guedes, a defesa de Côrrea chegou a pedir a prisão do chef por “coação”. Até então, o único relacionamento da apresentadora havia sido com Alexandre, com quem estava desde os 16 anos. Edu, por sua vez, já foi casado com Daniela Zurita e Eliana.

Confira post