Reprodução/Instagram Maria Helena é filha do cantor com Lidiane Faria



Depois de quase dez dias internado por uma infecção urinária, Péricles se emocionou nas redes sociais ao comemorar o “mesversário” de quatro meses da filha Maria Helena nesta sexta-feira (29).

“Quatro meses da minha princesa. Que alegria ter você na minha vida, agradeço a Deus todos os dias por isso. Ver você crescendo tão linda, tão saudável, tão meiga, me faz ser o homem mais feliz do mundo. Obrigado por ter me transformado num ser humano melhor. Te amo muito e te amarei pra sempre”, escreveu o cantor.

Péricles foi internado no último dia 19 no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e recebeu alta no último dia 27. Durante o período no hospital, ele interagiu com os seguidores para mostrar que estava bem e afastar os boatos sobre sua saúde na web.

O cantor teve Maria Helena com Lidiane Faria. Péricles também é pai de Lucas Morato, de 27 anos, do casamento anterior.