Perlla recebe críticas de vizinhas por fotos de lingerie e dispara: ‘Segurem seus maridos’

Cantora recebeu um comunicado em que pede para ela não transitar pelas áreas comuns do condomínio de bermuda, ‘shortinhos’ e roupa de academia para não ‘constranger casais’

Reprodução/ Instagram Cantora Perlla publicou fotos de lingerie nas redes sociais e foi criticada por vizinhas



A cantora Perlla foi ao Instagram contar que recebeu críticas de vizinhas por tirar fotos de lingerie na piscina de sua casa. A artista recebeu um comunicado do condomínio sobre ‘solicitação de vestuário apropriado‘ em que dizia para ela “não transitar pelas áreas comuns com vestes que não seja bermudas ou roupas mais adequadas. Assim como roupas de academia e “shortinhos” fazendo com que casais se sintam constrangidos”. Em resposta, em seus stories Perlla disse que as vizinhas ‘segurarem seus maridos’ porque ela precisa tirar as fotos de lingerie para o seu trabalho.

“Bonitas, fiquem tranquilas. Não gosto de homens casados. Já começa por aí. Segundo, não quero do mesmo condomínio, porque acho isso um erro. Terceiro, segurem o piu-piu de seus maridos, porque na verdade as coisas só acontecem se o seu marido ficar olhando para onde não deve”, ironizou. “A casa é minha. Eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer minhas fotos de lingerie. Se o seu marido está olhando para dentro da minha casa, arranca o olho dele. Caso contrário, vou continuar trabalhando, porque eu recebo para trabalhar”, completou.

A cantora ainda ressaltou que não vai atrás de homem comprometido. “Aquilo que eu não gosto que façam dentro da minha casa, também não gosto de fazer na casa dos outros, porque já fizeram na minha família, na minha casa. E é por isso que hoje estou solteira”, pontuou. “Então fique tranquila, meu amor, não gosto de homem casado. Vou repetir: não gosto de homens casados. Mas segura o olho do seu marido, ou coloca uma venda”, finalizou.