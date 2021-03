‘Não iria para o BBB, a chance de sair queimado é muito grande’, diz João Guilherme

Em entrevista ao Pânico, cantor revelou que considera o ‘BBB 21’ um ‘jornal do mundo que vive’ por conhecer os participantes famosos

Imagem: Reprodução/Pânico Em entrevista ao Pânico, João Guilherme revela que aconselhou Jade Picon a não participar do Big Brother Brasil



O cantor João Guilherme Ávila afirmou, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 18, que dificilmente aceitaria participar do reality show Big Brother Brasil, já que “a chance de sair queimado é muito grande”. “Estou acompanhando o ‘BBB 21‘ porque ele é basicamente um jornal do mundo que eu vivo, os participantes são as pessoas que eu conheço e convivo no cotidiano. No ano passado, a minha namorada foi convidada para entrar na casa e pediu minha opinião. Eu disse que, caso o convite fosse feito a mim, não iria porque a chance de dar brechas e sair queimado é muito grande. Lá dentro você está ludibriado pelo jogo, não sabe o que o público está pensando. Se você não entender a visão da audiência, já era porque cairá no senso de julgamento”, disse. Desde setembro de 2018, o cantor namora a youtuber Jade Picon.

Além de falar sobre Jade na conversa, o artista também revelou detalhes da relação que possui com o pai, o sertanejo Leonardo. “Meu pai estranha alguns hábitos meus, como pintar as unhas, porque existe esse choque de gerações. Ele é comédia, fala o quanto acha minhas manias engraçadas e diferentes. Mas meus ouvidos estão sempre abertos para ouvi-lo, direto ele olha minhas músicas e trabalhos como ator, me parabeniza, dá dicas e auxilia. O mundo da música mudou, atualmente funciona como uma outra forma de business, mas meu pai tem muita vivência”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o cantor João Guilherme: