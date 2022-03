Pocah vira notícia nos EUA por ‘prender pum’ e parar no hospital

Funkeira foi hospitalizada na semana passada depois de passar mal com fortes dores abdominais

Reprodução/Twitter/@pocah Funkeira passou mal depois de comer lanche com o namorado



A cantora Pocah virou notícia internacional nesta terça-feira, 22, depois de um caso inusitado que passou na semana passada. A ex-BBB precisou ser hospitalizada depois de acordar com fortes dores abdominais. Ao ser atendida, ela descobriu que a dor vinha de “pum preso” e desabafou nas redes sociais. “Ontem eu pedi um lanche, comi bastante e dormi no sofá com um shorts jeans, que comprimiu minha barriga. Com três anos de relacionamento, dormi prendendo os peidos por causa do boy e acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé”, contou a funkeira. “Achei que estava morrendo com cálculo renal, hérnia ou apendicite, sei lá, e era peido. Que vergonha”, declarou. “Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do boy porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: peido preso. A partir de hoje estou liberando geral (risos)”, declarou a cantora.

O caso repercutiu tanto que foi parar no New York Post, um dos sites populares de Nova York, nos Estados Unidos. A cantora brasileira Viviane de Queiroz Pereira teve que ser hospitalizada depois que sua relutância em peidar na frente de seu namorado, acumulando um perigoso acúmulo de gás. Ela detalhou seu fiasco gastrointestinal nos stories do Instagram para seus 15,7 milhões de seguidores”, disse a nota do jornal norte-americano. Nos comentários, muitos acharam graça. Um deles comentou que, antes Pocah não queria nem contar pro namorado dos gases e “agora o mundo todo sabe”. Outros fizeram piadas como “eu vou viver para sempre”.