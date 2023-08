Polêmicas de Andressa Urach ressuscitam personagens e memes de ‘A Fazenda’ na web

Tretas com Denise Rocha e Gominho têm ganhado holofotes em redes sociais como TikTok e Twitter

Envolvida em uma das maiores polêmicas do momento, a vida da modelo Andressa Urach tem sido revirada nas redes sociais. Atualmente, a influenciadora, que produz conteúdo erótico em plataformas pagas e também atua como garota de programa, revelou que fatura mais de R$ 10 mil reais em cada uma de suas sessões de atendimento. No passado, antes de converter-se à igreja evangélica, Urach fez uma participação na sexta edição do reality show “A Fazenda”. Nas redes sociais, suas aparições viraram memes entre as novas gerações, e o público procura formas de maratonar o programa da Record.

Durante sua passagem pela Fazenda, Andressa ficou conhecida por suas brigas com Denise Rocha, Furacão da CPI. Em muitos dos vídeos virais em páginas do Twitter e TikTok, ela aparece chamando a modelo de “preguiçosa”, “porca” e “relaxada”. A repercussão gerou um convite de Andressa a Denise para gravar um filme adulto e divulgar nas plataformas para assinante. Denise afirmou que aceitaria participar de um trabalho com Urach, pois as duas já se resolveram em relação às incontáveis discussões de “A Fazenda 6”. Entre as falas de Urach que mais viralizaram, está a de quando ela justifica o seu voto na “Furacão da CPI”. “Eu iria votar na Denise, acho ela uma relaxada e falo isso na cara dela, mas como não posso votar nela, infelizmente, preguiçosa e relaxada”, justificou.

A rixa das participantes seguiu até mesmo após o programa. Em uma ocasião, durante uma entrevista ao programa “Hoje em Dia”, Andressa contou o motivo pelo qual não se dava bem com Denise. “Minha mãe me ensinou que você tem que ser uma pessoa pelo menos limpinha. Uma pessoa que fede, a Denise fede. Ela fede a parte íntima, ela fede a cabeça dela, ela não toma banho, é uma relaxada. Ela é uma porca, não faz nada dentro de casa e nunca ajudou em nada”, opinou. A modelo também virou “trend” nas redes sociais por uma discussão com Gominho, onde ela dá ordens para o influenciador nos serviços da casa durante o confinamento. “Gominho, depois que você cozinhar, tu limpa os vidros e o fogão”, disse. Gominho retruca Urach em seguida, e a reação da gaúcha foi pontual. “Eu não [vou fazer nada], só mandar e ajudar.”

