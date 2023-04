Poliana Rocha, mulher de Leonardo, arranca suspiros com foto de biquíni: ‘Avó mais gata do Brasil’

Influenciadora de 46 anos posou sorridente na beira de uma piscina da Fazenda Talismã, em Goiás

Reprodução/Instagram/poliana Poliana Rocha ganhou elogios ao postar foto de biquíni na fazenda da família



A jornalista e influenciadora Poliana Rocha ganhou elogios dos fãs ao postar uma foto de biquíni nas redes sociais. No auge dos seus 46 anos, a mulher do cantor Leonardo aproveitou a terça-feira, 25, na Fazenda Talismã, uma propriedade da família localizada em Goiás. Na imagem, a mãe do cantor Zé Felipe aparece sorridente sentada na borda de uma piscina. “Na fazenda com a família!!!! Eu amo… minha família, meu tudo”, escreveu a jornalista na legenda da publicação. “Gatíssima”, declarou a influenciadora Virgínia Fonseca, nora de Poliana, nos comentários do post. Ela também recebeu o carinho dos fãs. “A avó mais gata desse Brasil”, disse uma pessoa. “A mais bonita é simpática das esposas sertanejas! Parabéns pela família linda”, escreveu outra. “Uma sereia na piscina”, brincou uma seguidora. “Lindíssima!!!! Dando na cara das novinhas!!!”, acrescentou mais uma. Ao longa da quinta-feira, Poliana postou nos stories do Instagram vários vídeos mostrando que estava aproveitando o dia na fazenda com a neta Maria Alice, filha mais velha de Zé Felipe e Virgínia.