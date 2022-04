Polícia Civil instaura inquérito para investigar acidente envolvendo Rodrigo Mussi

Ex-BBB sofreu traumatismo craniado e fraturas pelo corpo após motorista de aplicativo bater em caminhão; caso pode ser considerado como ‘lesão corporal culposa’

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro e está internado na UTI



O acidente de carro envolvendo o ex-participante do “BBB 22” Rodrigo Mussi está sendo investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) nesta segunda-feira, 4. Em nota enviada à Jovem Pan, a SSP-SP explicou que “o Inquérito Policial (IP) foi instaurado e a equipe de investigação realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias relativas ao fato”. Também foi informado que “o caso é investigado pelo 51º DP (Butantã) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”. O acidente aconteceu na madrugada da última quinta-feira, 31, após Rodrigo solicitar um carro por aplicativo.

Ele estava em Osasco e, após assistir a final do Campeonato Paulista, solicitou um motorista para levá-lo até a Consolação. Kaique Reis foi quem aceitou a corrida. Ele disse ao “Bom Dia SP” que provavelmente deve ter dado uma cochilada no volante e, por isso, acabou batendo na traseira de um caminhão. Ainda de acordo com o motorista, ele orientou o gerente comercial a colocar o cinto de segurança, mas ele não colocou. Rodrigo sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo após o acidente. O ex-BBB foi levado para o Hospital das Clínicas, onde já passou por cirurgias e permanece internado na UTI.