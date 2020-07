Polícia confirma suicídio de Benjamin Keough, neto de Elvis Presley

Jovem de 27 anos era o filho de Lisa Marie Presley com o cantor Danny Keough

A polícia do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, confirmou nesta terça-feira (14) que o Benjamin Keough, o neto de Elvis Presley, e filho de Lisa Marie Presley, se suicidou. A autópsia do corpo confirmou que o jovem, de 27 anos, morreu por em consequência de um disparo por arma de fogo, que foi dado por ele mesmo.

A informação da morte de Keough foi divulgada no fim de semana, pelo agente de mãe dele, Roger Widynowski. A data e a circunstância do óbito, no entanto, não foram divulgadas.

O neto de Elvis também era filho do cantor Danny Keough, com quem Lisa Marie foi casada antes do relacionamento com Michael Jackson.

Em comunicado, Widynowski relatou que a mãe do jovem está “completamente destroçada, inconsolável e mais que devastada”, mas buscando se manter forte para consolar os demais três filhos. “Era o amor da vida dela”, disse o agente, sobre a relação de Lisa com Benjamin.

