Por que Glória Maria escondia a idade? Saiba o que a jornalista dizia

Apresentadora do ‘Globo Repórter’ explicou por que mantinha o mistério e falou que não queria datas na lápide

Reprodução/Globo Idade da jornalista Glória Maria sempre foi um grande mistério



A idade de Glória Maria sempre foi muito especulada e, entrando na brincadeira, a jornalista sempre se esquivava quando era questionada sobre o assunto e manteve o mistério até sua morte. Glória morreu na manhã desta quinta-feira, 2, após uma luta contra um câncer de pulmão e metástase no cérebro. Em uma entrevista que deu à Quem em 2019, a apresentadora do “Globo Repórter” explicou por que não falava abertamente sobre sua idade: “Para mim, não existe tempo. Todo mundo sabe quantos anos eu tenho, é um segredo de polichinelo. Quando viajo para o mundo todo, tenho que mostrar documentos. Só que esse fato não ocupa espaço na minha vida, porque meu tempo é para viver. Enquanto me perguntam isso, as pessoas ficam um pouco mais velhas e eu não”. Na ocasião, Glória acrescentou que tinha muitas coisas com que se ocupar, como trabalhar e cuidar das filhas, e não via motivo para ficar pensando em sua idade. “Se eu me preocupar com o tempo, enlouqueço e fico sem ele.”

Durante participação no programa “Que História é Essa, Porchat?”, também em 2019, Glória foi questionada pelo apresentador sobre o que ela gostaria que estivesse escrito em sua lápide. “Eu não gosto de papo de morte, mas já que é [esse o assunto], vamos lá. Primeiro que não vai ter aquela [coisa] de ‘do ano tal ao ano tal’, que vem na lápide. Isso aí, fora. ‘Nasceu tanto e morreu tanto’, nem pensar. Eu ia botar assim: ‘A mulher que morreu sem idade’”, respondeu a jornalista aos risos. A apresentadora Maisa Silva, que também participava da atração, perguntou se a idade que constava no Google estava correta e Glória então disse: “Querida, o Google diz que eu sou do interior de uma cidade da Bahia, eu sou carioca de Vila Isabel”. Em 2014, o colunista Leo Dias divulgou um suposto plano de saúde da ex-apresentadora do “Fantástico” que indicava que ela tinha 54 anos. Na época, ela negou que tinha essa idade e, posteriormente, falou em uma entrevista que nasceu em 1959. Considerando essa última informação, a Jovem Pan fez uma busca no site do TSE – informando o nome completo da jornalista, o de sua mãe e a data de nascimento em 15/08/1959 – e conseguiu consultar o local em que ela votava. Isso indica que Glória tinha 63 anos.