Famosos lamentam morte de Glória Maria: ‘Uma grande perda para o jornalismo’

Referência no jornalismo do país, comunicadora morreu nesta quinta-feira, 2; as causas ainda não foram divulgadas pela TV Globo ou por parentes

TASSO MARCELO/ESTADÃO CONTEÚDO Morte da jornalista foi lamentada por colegas de profissão e autoridades



Considerada pioneira e uma das maiores referências do jornalismo brasileiro, Glória Maria morreu nesta quinta-feira, 2. A causa da morte da jornalista não foi divulgada pela TV Globo, emissora na qual Glória trabalhou por mais de 50 anos. A profissional havia sido diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019. A morte de Glória Maria gerou uma rápida repercussão nas redes sociais, com diversos famosos, jornalistas e autoridades lamentando “Uma grande perda para o jornalismo e para todos os brasileiros”, escreveu a senadora Soraya Thronicke ao lamentar a morte. O ministro Silvio Almeida classificou a jornalista como “referência, especialmente para a população negra”. Já a ministra Anielle Franco disse que o Glória era “sinonimo de competência” e destacou a importância de sua presença nos jornais. O presidente Lula também lamentou a morte de Glória, afirmando que a jornalista registrou “momentos marcantes” e “deixou sua marca na memória” do povo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou, dizendo: “O arrojo e a sensibilidade na apuração e cobertura de momentos históricos do país são o legado de uma carreira brilhante que inspirou colegas de profissão e emocionou milhares de telespectadores”.

Confira algumas homenagens nas redes sociais:

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. — Lula (@LulaOficial) February 2, 2023

Acordamos hoje com a triste notícia do falecimento da grande jornalista Glória Maria.Durante anos acompanhamos sua trajetória profissional na TV e seu talento incomparável em levar o 🇧🇷 para o mundo.Uma grande perda para o jornalismo e para todos os brasileiros.Descanse em paz! pic.twitter.com/ovmCi62UvX — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) February 2, 2023

Muito triste,minha amiga de tantas praias em Búzios, sempre brilhou ♥️👍👏👏👏👏 vc foi grande,Morre a jornalista Glória Maria, ícone da TV. pic.twitter.com/TCQOzAVsoG — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) February 2, 2023

Que tristeza a primeira notícia do dia ser a morte da jornalista Glória Maria. Que Deus em sua infinita bondade a receba e conforte os corações de familiares e amigos. — André Janones (@AndreJanonesAdv) February 2, 2023

Simplesmente devastada com a morte de Glória Maria. Tive o privilégio de conhecê-la em 2019, no lançamento da coleção de Paula Raia. Uma precursora, que abriu caminhos para gerações de mulheres negras, não só no jornalismo, mas em diversas áreas. Descanse em paz Glória! pic.twitter.com/lXUkV1EJAn — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) February 2, 2023

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência. pic.twitter.com/8X4lOXsCb2 — Anielle Franco (@aniellefranco) February 2, 2023

Gente eu to paralisada com a noticia da Glória Maria — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) February 2, 2023