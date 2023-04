Por que Shakira mandou tirar árvore da casa que vivia com Piqué? Vídeo viraliza e motivo é revelado

Cantora deixou Barcelona recentemente com os filhos, Milan e Sasha, e está morando em Miami, nos EUA

Reprodução/Instagram/shakira Shakira conheceu Gerard Piqué em 2010, na África do Sul



O vídeo de uma árvore sendo retirada por um guindaste da casa que Shakira vivia com o ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, em Barcelona, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, e rendeu piadas de seguidores – que acreditaram que a cantora não quis deixar nada para trás. Após colocar um fim no relacionamento, a artista colombiana mudou com os filhos, Milan e Sasha, para Miami. No entanto, de acordo com o El Economista, o vídeo não é de abril deste ano como muitos pensaram, mas sim de novembro do ano passado. A árvore, segundo a imprensa internacional, tem um significado especial para Shakira, pois foi plantada por ela há cinco anos na floresta Ceros de Dios, no Líbano, terra de sua avó paterna. A artista teria mandado tirar a árvore porque ela não estava em boas condições no jardim da sua antiga casa e não porque tinha o intuito de levá-la para os Estados Unidos para não ficar com Piqué. A cantora oficializou sua mudança para Miami no início de abril. “Eu me firmei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo, junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade”, postou na ocasião. A relação de Shakira e Piqué durou 12 anos e terminou com rumores de supostas traições do ex-jogador.