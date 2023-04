Shakira se pronuncia após deixar Barcelona com os filhos: ‘Amizade dura mais que o amor’

Cantora, que foi morar na Espanha quando engatou em um relacionamento com o ex-marido Gerard Piqué, disse que está começando ‘um novo capítulo na busca pela felicidade’

Reprodução/Instagram/shakira Shakira fez um post se despedindo de Barcelona após deixar a Espanha com os filhos



A cantora Shakira oficializou que deixou Barcelona, na Espanha, com os filhos, Milan e Sasha, após sua conturbada separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Neste domingo, 2, a artista colombiana fez um post falando sobre a mudança. “Eu me firmei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo, junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade”, escreveu a dona do hit Waka Waka no Instagram. Ela aproveitou o momento para agradecer o apoio que recebeu no período em que morou na cidade espanhola.

“Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, ​​cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor. Obrigado a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigado ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade.” Conforme noticiado pela imprensa internacional, Shakira deve voltar a morar em Miami, nos Estados Unidos, onde residia antes de mudar para a Espanha com Piqué. Segundo a revista Vanitatis, o ex-marido da cantora ficou furioso com a mudança definitiva, pois ficará longe dos filhos e não esperada que fosse acontecer agora. O relacionamento do ex-casal durou 12 anos e terminou com rumores de supostas traições do atleta. Os bastidores da separação voltaram a ser assunto quando a cantora lançou a música Bzrp Music Sessions #53 com várias indiretas ao ex-jogador.