Porto da Pedra é rebaixada para a Série Ouro e musa da escola lamenta: ‘Não dá pra entender’

Escola perdeu o lugar no Grupo Especial nesta quarta-feira, 14, após o fim da apuração dos desfiles

CRISTIANE MOTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Erika Schneider durante o desfile da escola Porto da Pedra na Marques de Sapucaí



A escola de samba Porto da Pedra foi rebaixada do Grupo Especial para a Série Ouro nesta quarta-feira, 14, após o fim das apurações do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024. A agremiação trouxe como tema referências do livro medieval “Lunário Perpétuo”. Durante o desfile, um dos carros alegóricos da escola apresentou problemas e bateu em uma das grades de proteção da Marques de Sapucaí. Uma mulher teve ferimentos leves e o carro ficou danificado. Musa da escola, Erika Schneider lamentou o rebaixamento da agremiação: “Estava acompanhando a apuração com o coração apertado desde o início, mas ainda com esperança, que ia diminuindo a cada quesito. É bem triste. Estou assustada com as pontuações da Porto da Pedra, que fez um belíssimo carnaval. Não posso dizer que é injusto, mas também não dá para entender a avaliação de jurado. Independentemente do resultado, o amor pela escola, segmentos, diretoria da escola e todos de São Gonçalo, que me receberam também, permanecerá em meu coração”. Nesta quarta-feira, 14, agremiações da Série Ouro de 2024 desfilam para concorrer a uma vaga no Grupo Especial para 2025. A apuração inicia às 20h na Cidade do Samba.