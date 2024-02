Escolas pedem punição da Viradouro por descumprimento de regras da Comissão de Frente

LIESA acatou o recurso e deve divulgar o resultado nesta quinta-feira, 15; contudo, mesmo que este seja aceito, a escola não corre risco de perder o título

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Unidos do Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024



Diretores das escolas de samba Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade e Beija-Flor, enviaram um documento à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) solicitando a punição da Unidos do Viradouro por possíveis descumprimento de regras na Comissão de Frente da escola durante o desfile na Marquês de Sapucaí. De acordo com as escolas, a Comissão de Frente da Viradouro contava com mais de 15 componentes, o que não é permitido segundo as regras do desfile. No início da apuração desta quarta-feira, 14, do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, o presidente da Liga, Jorge Perlingeiro, informou que os recursos foram aceitos e o resultado deve ser divulgado até esta quinta-feira, 15. No entanto, a escola de samba campeã deste ano não perderia o título mesmo se a argumentação fosse acatada. Ela perderia apenas 0,5 décimos, contudo, a diferença entre a Viradouro e a Imperatriz Leopoldinense – segunda colocada – é de 0,7 décimos, desta forma, ela não perderia seu 3º título no Grupo Especial.