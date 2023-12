Prefeito de Salvador se encontra com Anitta e esposa expõe suposto flerte; veja vídeo

Anitta se apresentou no Festival Virada Salvador na quinta-feira, 28 de dezembro

O político Bruno Reis, prefeito de Salvador, se envolveu em uma polêmica após se encontrar com Anitta nos bastidores de uma apresentação na capital baiana. Na última quinta-feira, 28, a carioca se apresentou no Festival Virada Salvador e interagiu com o prefeito da cidade em conversa filmada e publicada nas redes sociais. A esposa Rebeca Cardoso, no entanto, ficou incomodada com o entrosamento e o acusou de flertar com a artista. “Nada disso me surpreende ou é novidade para mim. Fiquem em paz”, disse. “Ele está flertando com outra mulher. Não fui a festa porque meu filho está doente”, acrescentou. Logo em seguida, Cardoso apagou as postagens. Em outra ocasião, Anitta chegou a elogiar a aparência de Bruno Reis. “Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, disse a cantora em um trio elétrico. Bruno Reis agradeceu a presença de Anitta em uma postagem nas redes sociais. “Você é sempre bem-vinda. Obrigada pelas boas risadas e por estar mais uma vez na virada de Salvador”, escreveu.