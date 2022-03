Astros de Hollywood arrecadaram mais de US$ 35 milhões para os refugiados ucranianos da guerra; Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio do casal de artistas

Reprodução/YouTube/27.07.2021 Mila Kunis e Ashton Kutcher arrecadaram US$ 35 milhões para os ucranianos



Os atores Mila Kunis e Ashton Kutcher conversaram por chamada de vídeo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que elogiou os artistas por se mobilizarem para arrecadar fundos para ajudar os refugiados da guerra. Mila, que nasceu na Ucrânia e é casada com Ashton, conseguiu junto com o marido levantar o valor de US$ 35 milhões, superando a meta inicial de US$ 30 milhões. Segundo divulgado pelo TMZ, no bate-papo, Zelensky agradeceu os astros de Hollywood em nome do povo ucraniano e afirmou que acredita em uma vitória contra a Rússia no conflito que já se estende por 26 dias. Nas redes sociais, o presidente postou uma foto da conversa que aconteceu por Zoom e não poupou elogios ao casal.

“Mila e Ashton foram os primeiros a responder à nossa dor. Eles já arrecadaram US$ 35 milhões e estão enviando para ajudar os refugiados. Grato por seu apoio. Impressionado com essa determinação. Eles inspiram o mundo”. Além de levantar fundos por meio de uma vaquinha coletiva, os atores também se comprometeram a doar dos próprios bolsos US$ 3 milhões. “Os ucranianos são pessoas orgulhosas [de seu país] e corajosas, que merecem nossa ajuda em momentos de necessidade”, afirmou a artista, que nasceu em Chernivtsi, na Ucrânia, em 1983. Ela se mudou para os Estados Unidos com a família em 1991. Ashton, que abraçou a causa de ajudar os refugiados com a mulher, enfatizou que sente muito orgulho de estar casado com uma ucraniana.