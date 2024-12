Preta Gil começa fisioterapia na UTI e já consegue ficar em pé, diz amigo

Cantora passou por uma cirurgia invasiva para a remoção de tumores que durou mais de 20 horas no dia 19 de dezembro

Preta Gil segue sua recuperação após cirurgia invasiva para a remoção de tumores. Na noite desta quarta-feira (25), o influenciador Gominho, amigo da apresentadora, compartilhou um vídeo nos stories do Instagram após acompanhar a amiga no hospital. Ele contou que ela já iniciou a fisioterapia e que consegue se manter em pé, apesar dos movimentos lentos. “Hoje ela fez físio, ficou em pé. [Foram] movimentos devagar, mas adiante”, disse o ator nos stories do Instagram. “É dia após dia. ‘Vamo que vamo’ ”

Preta passou por uma cirurgia que durou mais de 20 horas no dia 19 de dezembro. De acordo com a equipe do hospital, ela se encontra em estado estável, mas segue na UTI para se recuperar. Amigo de Preta, Gominho tem servido também como um dos porta-vozes da apresentadora durante sua internação. Visita constante, ele tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da cantora em suas redes sociais.

Entenda o caso

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero. Depois deste primeiro tratamento, o câncer entrou em remissão, não sendo detectado em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia.

Em agosto, Preta informou que o câncer havia voltado, com os médicos tendo detectado em dois linfonodos, no peritônio – membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino – e no ureter. Ela realizou cirurgia para a remoção dos tumores na última quinta-feira (19), em procedimento que durou 20 horas. De acordo com o último comunicado liberado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, Preta já se encontrava estável e acordada.

