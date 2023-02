Preta Gil expõe momento constrangedor que viveu com Silvio Santos no SBT

Cantora disse que foi chamada pelo apresentador no camarim e recebeu uma indicação inesperada

Reprodução/YouTube/gioh Preta Gil contou que Silvio Santos indicou um endócrino para ela



A cantora Preta Gil relatou uma situação constrangedora que viveu com o apresentador Silvio Santos nos bastidores do SBT. “A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo”, disse a artista no podcast “Quem Pode, Pod”, antes de dar detalhes do episódio que viveu com o apresentador. Preta disse que participou de um quadro do “Programa Silvio Santos” que dava dinheiro no final. “Quando acabava o programa, você ganhava o dinheiro em espécie. Normalmente é o Silvio quem paga. A produtora virou para mim [e disse:] ‘O Silvio está te chamando no camarim dele’. Eu fui toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT”, brincou a artista.

“Fui toda linda. Ele gostava de mim, não sei se gosta mais, mas enfim. Ele chegou para mim e falou assim: ‘Quero te dar uma dica maravilhosa’.” Silvio então pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. Ao entregar o papel para a filha de Gilberto Gil, o comunicador falou: “Esse aqui é um médico maravilhoso, endócrino, que eu estou indo. Eu emagreci, você vai ficar ótima”. Surpresa, Preta não soube bem como reagir, pegou o papel e agradeceu, mas disse que, se fosse hoje em dia, ela devolveria para o apresentador. A artista não procurou o médico que Silvio indicou. Antes dessa situação com O DONO DO sbt, ela contou que caiu em várias “armadilhas”, indo a consultas com “médicas da moda” e tomando remédios que outras famosas tomavam.