Preta Gil fala sobre seu estado de saúde e expõe mudança no tratamento contra o câncer

Cantora disse que a semana foi ‘de muitas conquistas’ e que agora vai realizar exames para iniciar a radioterapia

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil vai fazer uma bateria de exames para começar a radioterapia



A cantora Preta Gil atualizou os fãs neste domingo, 23, sobre seu estado de saúde. A artista, que luta contra um câncer de intestino, também falou que seu tratamento vai entrar em uma nova fase. “Estou bem, então estou podendo gravar esse vídeo para vocês. Foi uma semana de muitas conquistas. Eu, de fato, melhorei demais meu estado de saúde. Foi uma semana onde eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença, porque a casa da gente é a casa da gente. Comer a comidinha de casa, estar perto da família e dos amigos que estão agarradinhos em mim, foi fundamental para que eu tivesse essa melhora”, falou a artista em um vídeo divulgado nas redes sociais.

A filha de Gilberto Gil acrescentou: “A gente entra agora em uma nova fase do meu tratamento, os meus médicos resolveram que eu não vou mais fazer quimioterapia, vou partir direto agora para a radioterapia. Começo daqui a uma semana, então essa semana agora vai ser de exames preparatórios para a radioterapia. Estou muito confiante, estou cheia de fé, estou com muita força para lutar e vencer essa batalha. Conto com vocês sempre nas orações e na torcida”. Preta, que esta semana se envolveu em uma polêmica após ser especulado que seu casamento chegou ao fim devido a uma suposta traição de Rodrigo Godoy, disse que está firme em seu tratamento e que seu foco é a cura: “Não tem outra opção a não ser lutar e isso eu sei fazer muito bem, então vou continuar lutando”.