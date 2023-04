Preta Gil recebe apoio de famosas após suposta traição de Rodrigo Godoy vir à tona

Artistas se manifestaram após a cantora comentar sobre o assunto e expor fragilidade: ‘Muito doloroso e cruel’

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil expôs fragilidade ao comentar supostas traições de Rodrigo Godoy



A cantora Preta Gil recebeu o apoio de vários artistas após ser divulgado que o casamento dela com Rodrigo Godoy chegou ao fim após ela ter descoberto uma suposta traição. O assunto dominou as redes sociais após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmar que o personal trainer teve um caso com a ex-stylist da filha de Gilberto Gil. Preta se manifestou sobre o assunto nesta terça-feira, 18. “Hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esse dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas, tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal”, disse em nota divulgada nas redes sociais.

A artista, que está em tratamento contra um câncer no intestino, acrescentou que não quer lidar com esse assunto no momento. “As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar”, declarou. Vários famosos usaram as redes sociais para demonstrar carinho pela cantora. “Todo o meu amor e respeito sempre”, escreveu a apresentadora Angélica. “Sempre com você! Te amo”, postou a atriz Fernanda Paes Leme. “Amor, respeito e muito carinho”, disse a cantora Ivete Sangalo. “Estamos contigo pretinha”, enfatizou a dançarina Lore Improta. “Estou sempre com você, meu amor”, reforçou o ator Marcelo Serrado. “Respeitem a Preta Gil”, pediu a atriz Ingrid Guimarães. “Te amamos! Todo nosso amor e respeito”, acrescentou a apresentadora Ticiane Pinheiro. “Você é luz, Pretinha!!! Estamos aqui”, comentou a atriz Juliana Paes. “Pretinha, você é muito amada por mim e por um mar de gente! Estou aqui para você, meu amorzinho”, reforçou a atriz Regina Casé. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Rodrigo, mas não obteve retorno.