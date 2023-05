Preta Gil fala sobre tratamento de câncer: ‘A gente luta e vence’

Artista contou que se mudou para São Paulo em meio ao tratamento contra a doença

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil está lutando contra um câncer de estômago



A cantora Preta Gil utilizou sua conta no Instagram neste domingo, 14, para atualizar seu quadro de saúde. Em meio ao tratamento de um câncer no estômago, a artista disse que se mudou para São Paulo. “Passando para deixar um carinho em vocês!!! Sigo no meu processo de cura. A gente luta e a gente vence!”, escreveu, na legenda da publicação. Preta aproveitou o Dia das Mães para mandar uma mensagem. “Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que o meu minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas”, começou a cantora. ” Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos”, disse Preta, que tem Francisco, de sua união com o ator Otávio Müller.

“Estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães para as mães que estão como eu um tratamento oncológico, sei que para a gente hoje é um dia que a gente fica sensível, que a gente, fica com as emoções à flor da pele”, lembrou. “Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas”, acrescentou a cantora de 48 anos.