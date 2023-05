Filha de Jamie Foxx diz que ator não está internado: ‘Fora do hospital há semanas’

Corinne Foxx desmentiu os boatos de que a família estava ‘se preparando para o pior’

Corinne Foxx, filha de Jamie Foxx, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 12, para revelar que o pai está “fora do hospital há semanas”. No Instagram, ela desmentiu os boatos que surgiram na imprensa de que a família estava “se preparando para o pior”. “Atualização da família: Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem!”, escreveu ela nos stories. “Obrigado a todos pelas preces e apoio! Nós temos um anúncio de trabalho animador para fazer na próxima semana também!”, comentou. No início de abril, o ator foi internado com complicações médicas. De acordo com Corinne, Jamie foi “atendido rapidamente”, sem dar mais detalhes. “Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período”, pediu a filha do ator em outro trecho da publicação. Como mostrou a Jovem Pan, uma fonte próxima ao artista, que preferiu não se identificar, disse ao Radar que familiares e amigos estavam “esperando o melhor”, mas também já “se preparavam para o pior” após a internação do ator. “O pessoal de Jamie está dizendo que ele está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam entender os problemas, mas ele não ficaria em um hospital por tanto tempo se estivesse tudo bem”, afirmou a fonte. O motivo da internação do astro de Hollywood ainda é um mistério.