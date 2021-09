Primo de MC Gui desaparece em SP e família não descarta sequestro

Carro de Renê Casagrande foi encontrado abandonado na zona Leste com os bancos rasgados

Reprodução/Instagram/mcgui/Record Renê Casagrande, primo de MC Gui, desapareceu em São Paulo



Primo do cantor MC Gui, o empresário Renê Casagrande, de 32 anos, está desaparecido há cerca de seis dias. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do funkeiro confirmou a informação e disse que “a família está sem saber o que aconteceu até o momento”. Gui não sabe do desaparecimento do primo, pois está confinado em “A Fazenda 13”. A assessoria do cantor declarou ainda ainda que os familiares ainda não descartaram nenhuma possibilidade, inclusive a de que Renê foi sequestrado, mesmo que não tenham recebido nenhum pedido de resgate: “A polícia já está com o caso e esperados que tudo se resolva o quanto antes”.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou à Jovem Pan que continuam investigando o desaparecimento. “O caso foi registrado pela Delegacia de Itaquaquecetuba e encaminhado ao 59º DP (Jardim dos Ipês), para prosseguimento das investigações. Diligências estão em andamento para localizar elementos que auxiliem no encontro da vítima e esclarecimento dos fatos”, informou a SSP-SP em nota. Segundo divulgado no “Cidade Alerta”, da Record, da última segunda-feira, 20, o carro do empresário, que é dono de uma tabacaria, foi encontrado na zona Leste de São Paulo com os bancos rasgados. Renê é primo de segundo grau de Gui e o último encontro que eles tiveram foi há dois anos em um cruzeiro do cantor Wesley Safadão.