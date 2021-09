MC Gui se irrita com Liziane Gutierrez em ‘A Fazenda 13’: ‘Ignorante’

Peões, que estão cuidando da vaca juntos, discutiram durante a realização da tarefa

Reprodução/Record/20.09.2021 MC Gui e Liziane Gutierrez brigaram ao cuidar da vaca em 'A Fazenda 13'



O cantor MC Gui e a modelo Liziane Gutierrez acabaram se desentendendo nesta segunda-feira, 20, em “A Fazenda 13”. Os peões estão se dividindo na tarefa de cuidar da vaca e o funkeiro ficou incomodado por falar com a peoa e ela não responder. “Você é desaforada, não sabe nem escutar, tudo o que eu te falei ontem não adiantou”, afirmou Gui. “Porra, eu só te escutei, desde o primeiro dia que eu comecei a cuidar da vaca. Deixa eu fazer o negócio”, respondeu Liziane. “Faz suas coisas aí, bonitona. Ignorante”, rebateu o cantor, que também chamou a adversária de arrogante. “O seu problema é que você quer falar na hora que você quer, mas você não quer escutar”, disse a modelo. “E se tem uma coisa que eu não sou é arrogante, pelo contrário. Você quer as coisas do seu jeito”, acrescentou.

Após a discussão, os peões conversaram na academia e conseguiram se entender. “Desentendimentos acontecem, quando eu fizer alguma coisa que você não gostar, você pode chegar para mim e falar, você tem abertura”, falou Liziane ao cantor. “A única coisa que eu não gostei foi que você não queria me responder naquele momento, mas não era uma pergunta sobre dinâmica de jogo, não era sobre a sua vida, acho que era uma pergunta importante já que nós que estamos fazendo uma tarefa juntos. Desculpa se eu me alterei com você. A gente se bicou por besteira”, ponderou Gui.

