Príncipe Charles cita ‘sorte’ por sintomas leves após diagnóstico de Covid-19

Reprodução/Facebook Príncipe Charles teve que ficar isolado durante sete dias em sua residência



O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, admitiu que não sofreu muito e teve “sorte” quando testou positivo para o novo coronavírus bem no início da pandemia no Reino Unido, no mês de março.

Charles, de 71 anos, teve que ficar isolado durante sete dias em sua residência em Birkhall, na Escócia, após testar positivo para Covid-19, mas seus sintomas eram leves, disse na noite de quarta-feira à emissora de TV “Sky News”.

“No meu caso, tive muita sorte e consigo entender muito o que outras pessoas passaram com o coronavírus”, enfatizou o príncipe, que expressou sua solidariedade com todos os que perderam entes queridos para o vírus.

Para o herdeiro da coroa, essa crise torna necessário que o mundo preste mais atenção à natureza.

“Antes disso, a natureza havia sido empurrada para as periferias, nós a exploramos e escavamos e cortamos tudo como se não houvesse amanhã, como se isso não importasse”, acrescentou o príncipe, um grande defensor da natureza diante da crise climática.

“Quanto mais destruímos o mundo natural”, disse ele, “mais destruímos a biodiversidade, mais nos expomos a esse tipo de perigo”.

Segundo os dados oficiais mais recentes, ontem ocorreram 359 mortes no Reino Unido por Covid-19, chegando a um total de 39.728 vítimas desde o início da pandemia no país.

*Com EFE