Processado por Ludmilla, Marcão do Povo chora ao vivo ao expor decisão judicial

Cantora moveu uma ação contra o apresentador do ‘Primeiro Impacto’ após ser chamada de ‘pobre e macaca’

Reprodução/SBT Marcão do Povo mostrou no Primeiro Impacto sentença do processo movido por Ludmilla



O apresentador Marcão do Povo chorou ao vivo no “Primeiro Impacto” desta terça-feira, 28, ao falar que foi declarado inocente no processo que a cantora Ludmilla moveu contra ele em 2017. A artista recorreu à Justiça após ser chamada de “pobre e macaca” pelo jornalista em um telejornal. Na época, Marcão trabalhava na Record TV e, em meio à polêmica, foi demitido. Posteriormente, ele foi contratado pelo SBT. “Queria agradecer a família Abravanel, agradecer mais uma vez ao Silvio Santos e agradecer mais uma vez a minha equipe maravilhosa”, disse o apresentador do “Primeiro Impacto”. “Passei por uma tempestade na minha vida quando fui mal interpretado e acabei sendo esculachado, humilhado no Brasil inteiro, porque disseram mentiras sobre mim. Editaram e reeditaram um vídeo e saíram me difamando. Por muito tempo, muitas pessoas olhavam às vezes de cara feia para mim e me condenavam.”

Com a sentença em mãos, Marcão mostrou ao público que foi absolvido da acusação de injúria racial: “Aqui está a minha inocência. Diante de tudo o que fizeram comigo, aqui está a sentença que foi proferida ontem pelo poder judiciário do Distrito Federal”. Ao ler a decisão judicial, o apresentador não conteve a emoção: “Diante dos argumentos expedidos pelas partes, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e assim faço para absorver Marcos Paulo Ribeiro Moraes”. Na visão do apresentador, Ludmilla foi enganada com vídeos que, segundo ele, foram editados. “Mesmo assim ela me processou e saíram me difamando para o Brasil inteiro. Perdi meu emprego na época, mas Deus me deu uma nova oportunidade. O Silvio Santos viu e, tocador por Deus, ele falou: ‘Esse rapaz é inocente’. E acreditou em mim”, concluiu o apresentador. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Ludmilla informou que a cantora vai recorrer da decisão.