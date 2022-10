Cristiano, dupla de Zé Neto, rebate fala de Ludmilla: ‘Dizer que sertanejo não pensa no povo é ofensa’

Cantora, que já declarou voto em Lula, disse que o músicos apoiam Bolsonaro porque possuem ‘uma realidade completamente diferente’ da dela, que é do funk

Reprodução/Instagram/crisznec/ludmilla Cristiano reagiu a fala de Ludmilla sobre o apoio de sertanejos a Bolsonaro



Com visões políticas divergentes, os cantores sertanejos Cristiano, dupla de Zé Neto, e João Bosco, parceiro de Vinícius, rebateram uma fala da cantora Ludmilla. Em uma entrevista no Prêmio Multishow 2022, a artista comentou, sem citar nomes, sobre os cantores sertanejos que estão apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Acho que tem a ver com realidades diferentes. O sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é o funk, da periferia, está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda, porque [eles] foram muito atingidos com a crise econômica e com tudo o que está acontecendo aqui [no Brasil]. Acho que, por isso, tem essa divisão, eles vivem outra realidade e a gente vive o que está acontecendo de fato, então é ‘L’ no segundo turno”, falou a cantora, declarando voto em Luís Inácio Lula da Silva (PT).

O vídeo em que Ludmilla dá sua opinião sobre os sertanejos foi publicado pelo colunista Leo Dias em suas redes sociais. Nos comentários da publicação, Cristiano rebateu a funkeira: “Pode deixar, que se o povo precisar a gente faz live para ajudar de novo”. Durante a pandemia, muitos artistas fizeram lives solitárias para arrecadar fundos e alimentos para ajudar famílias carentes. O cantor disse que não tem condições de manter todo mundo bem, mas faz sua parte: “Quando a coisa aperta, estamos aqui, por um bem maior! Dizer que o sertanejo não pensa no povo, é uma ofensa”. A dupla de Zé Neto recebeu apoio de João Bosco: “Exatamente!!! Faz as contas aí… qual foi a classe musical que mais fez lives para ajudar o povo durante a pandemia??? Entre outras coisas que fazemos e não divulgamos… música sertaneja, a verdadeira música popular brasileira”. No último dia 17 de outubro, os cantores Leonardo, Gusttavo Lima, Chitãozinho, Zezé Di Camargo, Fernando Zor e Sula Miranda participaram de um ato político no Palácio da Alvorada, em Brasília, declarando apoio a Bolsonaro.